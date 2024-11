Patrulha do Consumidor: jovem compra carro de idoso falecido e não consegue transferir o documento

Gustavo comprou um carro em uma agência automotiva e foi informado que a transferência da documentação seria feita posteriormente. Após alguns dias, ele descobriu que o antigo proprietário havia falecido e não conseguiu realizar a transferência. Apesar das tentativas de resolver o problema junto à loja e ao despachante indicado pela agência, as promessas não foram cumpridas. A Patrulha do Consumidor entrou no caso para ajudar o jovem que precisa do veículo para trabalhar.