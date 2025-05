Pedreiro é morto a tiros por GCM de folga durante briga de trânsito em São Paulo

O pedreiro Francisco, de 58 anos, foi morto por disparos feitos por um guarda civil municipal durante uma discussão de trânsito em São Paulo. Ele dirigia com a esposa a caminho de um evento religioso e tentou desviar de um buraco na via, momento em que, segundo a viúva, o agente emparelhou a moto. Eles teriam iniciado uma discussão e o agente efetuou os disparos após uma ameaça verbal. Já o guarda afirmou que a vítima fez manobras perigosas e jogou o carro em sua direção. Francisco foi socorrido, mas morreu no hospital. O guarda acionou o resgate e a polícia, e foi preso em flagrante. A Polícia Civil investiga o caso.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!