‘Penélope Charmosa’ do PCC é presa em São Paulo após cinco anos foragida

Valéria, conhecida como “Penélope Charmosa” do PCC, foi presa nesta quinta-feira (5) em um apartamento de luxo na Vila Formosa, zona leste de São Paulo. Ela era um dos nomes mais procurados pela polícia, acusada de ser a sintonia final da facção para a ala feminina. Ela estava foragida há cinco anos e já tinha mandados de prisão por tráfico de armas e participação em organização criminosa. Valéria também é investigada por um roubo a uma mansão em Americana, no interior paulista. Nesse crime, ela e outros criminosos alugaram um imóvel vizinho ao da vítima. Ela circulava pela cidade com um carro que ostentava a placa “PCC-0B15”.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!