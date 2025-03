Perícia realiza teste de luminol em carro suspeito de estar relacionado à morte de Vitória

A polícia realiza na noite desta sexta (7) um teste com luminol em um dos possíveis carros relacionados à morte da jovem Vitória. Os peritos tentam esclarecer se os lugares apontados pelo cão farejador realmente apresentam manchas de sangue. Mais cedo, o cão reagiu quando em contato com o câmbio e o porta-malas do veículo. Acompanhe.



