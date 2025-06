Perseguição policial termina com morte de três suspeitos de sequestro na Grande São Paulo

Três suspeitos morreram e um policial militar ficou ferido durante uma troca de tiros na manhã desta segunda-feira (30), em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. Segundo a PM, os agentes tentaram abordar um veículo, mas os ocupantes não obedeceram à ordem de parada. Houve perseguição e, em determinado momento, os criminosos pararam o carro e dispararam contra os policiais. Um dos agentes foi atingido no colete balístico e passa bem. Os três homens que estavam no veículo morreram no confronto. Dentro do carro, a polícia encontrou o empresário Thiago Merlo, vítima de uma tentativa de sequestro. Ele não ficou ferido.



