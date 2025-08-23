Piloto canadense é preso por estupro em hotel de São Paulo

Um homem de 66 anos foi preso em um hotel na zona sul de São Paulo após ser acusado de estuprar uma mulher e tentar violentar outra. O suspeito possui cidadania canadense e é originário do Iémen. Ele trabalhou na fundação de uma grande companhia aérea. As vítimas denunciaram os crimes à polícia após serem assediadas enquanto trabalhavam como camareiras no hotel. A audiência de custódia resultou na prisão preventiva do homem devido ao risco que ele representa para a segurança das mulheres.



