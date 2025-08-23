Logo R7.com
Cidade Alerta

Piloto canadense é preso por estupro em hotel de São Paulo

Homem de 66 anos, ex-fundador de companhia aérea, comete crimes em apenas três dias no Brasil

Cidade Alerta|Do R7

Um homem de 66 anos foi preso em um hotel na zona sul de São Paulo após ser acusado de estuprar uma mulher e tentar violentar outra. O suspeito possui cidadania canadense e é originário do Iémen. Ele trabalhou na fundação de uma grande companhia aérea. As vítimas denunciaram os crimes à polícia após serem assediadas enquanto trabalhavam como camareiras no hotel. A audiência de custódia resultou na prisão preventiva do homem devido ao risco que ele representa para a segurança das mulheres.

