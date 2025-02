Plano de saúde do crime: PCC financia ONG para ter acesso a médicos particulares dentro de presídios

Donos de uma ONG, três advogados e mais sete pessoas foram presos nesta terça-feira (14) por fazerem parte de um esquema de “plano de saúde” do PCC. A facção financiava uma ONG para ter acesso a médicos particulares dentro dos presídios. Quem tinha acesso ao "plano de saúde" do crime era a alta cúpula da facção. Inclusive, os pedidos dos presos eram, em grande parte, para cirurgias plásticas. O próprio Marcola já teria pedido autorização para fazer botox dentro da cadeia. Os médicos recebiam valores bem acima do mercado para realizar os procedimentos. Outros profissionais disponibilizados pela ong eram advogados, que serviam como "pombos-correio" entre os chefões presos e os membros da facção fora da cadeia.