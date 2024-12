PMs são afastados das funções após vídeo mostrar agentes jogando homem de ponte em São Paulo

Treze policiais militares foram afastados das funções de rua após vir à tona um vídeo que mostra agentes jogando um homem de uma ponte. As imagens foram gravadas na madrugada desta segunda-feira (2) em Cidade Ademar, zona sul de São Paulo. O homem não reagiu, mas foi segurado pelas pernas e jogado da ponte para dentro de um córrego. Ainda não se sabe se o rapaz sobreviveu à queda. Na mesma madrugada, segundo consta no boletim de ocorrência, um homem foi baleado. Por meio de um vídeo, o secretário de segurança pública, Guilherme Derrite, disse que determinou o afastamento imediato de todos os agentes envolvidos no caso e que todos cumprirão medidas administrativas na corregedoria até o fim das investigações.