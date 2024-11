Polícia aborda suspeito de envolvimento em desaparecimento de menina de 15 anos no interior de SP

A polícia abordou um suspeito de envolvimento no desaparecimento de Thamires, uma menina de 15 anos que sumiu em Campo Limpo Paulista, no interior de São Paulo após sair de casa para se encontrar com as primas e a tia. A polícia faz buscas pela menina, que desapareceu na cidade vizinha de onde uma outra garota, de 11 anos, também sumiu.