Polícia cerca Aeroporto Internacional de Guarulhos à procura de assassinos de empresário

Antônio Vinicius Lopes Gritzbach, jurado de morte pelo PCC, embarcou no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, nesta sexta-feira (8). A facção teria contratado pistoleiros para executá-lo e, no meio dos tiros, quatro pessoas foram atingidas no terminal 2 do local. O empresário não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Agora, a polícia fechou um cerco no aeroporto para procurar os responsáveis pelo assassinato.