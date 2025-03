Polícia Civil usa scanner em suposto cativeiro de Vitória; local é antiga casa de Maicol

Na tarde desta terça-feira (11), a Polícia Civil trabalha utilizando um scanner na casa que foi periciada na última segunda (10). O local seria um dos supostos cativeiros que Vitória Regina de Souza, de 17 anos, foi mantida antes de ser assassinada. O imóvel pertencia a Maicol, o único preso até o momento pelo caso. Segundo a investigação, o acusado mudou de casa no dia em que Vitória desapareceu. O scanner faz um mapeamento 3D da casa e do terreno e, com ele, um possível passo a passo do que aconteceu pode ser descoberto



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!