Polícia de São Paulo descobre esconderijo do Comando Vermelho no interior do estado

A Polícia de São Paulo desvendou um esconderijo do Comando Vermelho no interior paulista, revelando um sítio equipado até mesmo com um bunker, usado para ocultação e armazenamento de drogas. A presença da facção na região pode representar uma aliança fortalecida com o PCC ou uma possível ruptura no acordo de paz entre as facções. As investigações continuam para desvendar os impactos dessa operação.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!