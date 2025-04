Polícia divulga imagem de carro de casal encontrado morto dentro do veículo em SP

A polícia divulgou a imagem do carro do casal que foi encontrado morto dentro do veículo. De acordo com os investigadores, há indícios de que as vítimas já estivessem mortas dentro do carro no momento da gravação. José Eduardo Ometto Pavan, de 69 anos, e Rosana Ferrari, de 61 anos, foram encontrados mortos, com marcas de execução, dentro de um carro em Piracicaba, no interior de São Paulo. Os corpos do casal, que era de Araraquara (SP), foram encontrados pela Polícia Militar em uma caminhonete estacionada em uma chácara. José estava com as mãos amarradas e Rosana foi encontrada no porta-malas do veículo.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!