Polícia investiga causas de assassinato de jovem a tiros por vizinho; depoimentos são contraditórios

Um jovem de 21 anos chamado Gabriel foi morto a tiros por um vizinho na cidade de Piracicaba, interior de São Paulo . O incidente ocorreu após uma noite que começou com um jantar tranquilo e terminou em tragédia. Gabriel e sua companheira Letícia haviam deixado os filhos na casa da sogra para desfrutar de uma saída à noite. Ao retornarem à residência da sogra para buscar as crianças, o casal teve uma discussão.

Imagens das câmeras de segurança mostram Letícia entrando rapidamente na casa enquanto Gabriel ficou do lado de fora pedindo para entrar. Durante a confusão, ele começou a bater no portão e jogar objetos contra a propriedade. Nesse momento, um vizinho armado interveio acreditando se tratar de uma tentativa de invasão.

O atirador alegou legítima defesa, pensando proteger sua casa ou a dos vizinhos. No entanto, a família de Gabriel contesta essa versão, argumentando que não havia ameaça que justificasse uma reação tão extrema.

A viúva, Letícia, revelou temer pela própria vida durante a discussão, mas também questionou a necessidade do desfecho fatal. Enquanto o atirador foi liberado pela polícia sob a alegação de defesa própria, o caso segue em investigação para determinar a verdade sobre a noite tumultuada.

