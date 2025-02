Polícia investiga morte de bebê de oito meses que chegou sem vida ao hospital

A polícia investiga a morte de um bebê de apenas oito meses, no Rio de Janeiro. Informações iniciais apontam que Maria Luiza estava com a cuidadora quando deu entrada na unidade de saúde, supostamente após ter se engasgado com leite. O médico, no entanto, não encontrou a garganta obstruída e identificou que a criança estava morta há algum tempo. Segundo os familiares, a pequena estava chegando em casa com alguns ferimentos e hematomas pelo corpo.