Polícia localiza rádio comunicador do PCC e descobre tramas da facção

A polícia montou uma operação contra o PCC e o Cidade Alerta acompanhou os passos da ofensiva. No meio da ação policial, os agentes localizaram um rádio comunicador e descobriram as tramas da facção. Os traficantes falaram sobre os pontos de droga, sem saber que a polícia estava escutando. Mais de 50 pessoas foram presas na operação, que mira os integrantes da organização responsáveis por expulsar os moradores das próprias casas e tomarrem a região.



