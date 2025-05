Polícia pede prisão de envolvido na morte da professora de matemática Fabiana

A polícia acaba de pedir a prisão de um dos envolvidos na morte da professora de matemática Fabiana. Uma nova imagem mostra os criminosos saindo por um beco após deixar o carro dela em uma rua. O corpo da professora foi encontrado em uma área remota da zona sul da capital paulista. Ela estava com um fio enrolado no pescoço.



