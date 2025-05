Polícia prende casal de fazendeiros suspeito de encomendar morte de ex-presidente da OAB

Renato Neri foi executado na porta do escritório dele em Cuiabá (MT). Ele era um dos mais importantes advogados do Mato Grosso, chegou a ser presidente da OAB do estado e conselheiro federal da OAB Brasil. A polícia começou a investigar a morte e, por conta da placa da moto do assassino, chegou até um caseiro. Os policiais descobriram que ele trabalhava na chácara de um policial aposentado, mas esse agente também teria envolvimento com o crime. O policial foi preso e entregou outros oficiais. Agora, a polícia descobriu que um casal de fazendeiros milionário que estava em uma disputa judicial com o advogado morto por conta de uma fazenda avaliada em R$ 35 milhões é o mandante do crime. César e Julinere encomendaram a morte do advogado por R$ 150 mil.



