Polícia prende casal suspeito por morte de jovem encontrada com mãos e pés amarrados no Paraná

A polícia do Paraná prendeu Pâmela Campos, de 26 anos, e Bruno Vieira, de 28 anos, suspeitos pela morte de Zarhará Hussein Tormos, de 25 anos, em Foz do Iguaçu (PR). A jovem, que cursava biomedicina, foi assassinada em fevereiro de 2025. O corpo dela foi encontrado dentro do seu próprio carro, com as mãos e os pés amarrados, dois dias depois de ter desaparecido quando voltava da faculdade.



