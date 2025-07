Polícia prende homem de confiança de empresário morto no ES

Reviravolta em um dos casos mais misteriosos dos últimos tempos. Wallace Lovato, de 42 anos, era um dos CEOs mais promissores do Brasil. Ele foi assassinado na porta da empresa dele em Vila Velha (ES). Além dos suspeitos detidos, a polícia já descobriu a motivação do crime e prendeu Bruno Valadares de Almeida, de 39 anos. ele era diretor financeiro e braço direito de Wallace. Segundo as investigações, o empresário teria descoberto alguns desvios de dinheiro praticados por Bruno dentro da empresa.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!