Polícia prende jovem de 21 anos suspeito de participar da execução do próprio primo

A polícia acaba de prender Antônio, de 21 anos, que participou da execução do primo, de 19 anos. Tudo começou com dois primos que cresceram juntos, mas acabaram em facções rivais. No dia do crime, Fabrício saiu para andar de moto com dois amigos, sem saber que estava sendo caçado pelo próprio primo. Francisco gravou o momento em que Fabrício foi executado por um dos comparsas. Ele foi identificado e preso por envolvimento na morte do primo, já Antônio se entregou à polícia.



