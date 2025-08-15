Polícia prende o suspeito de matar a esposa grávida após jogá-la do quinto andar no RJ

A polícia prendeu o homem suspeito de matar a esposa grávida de 7 meses em São João de Meriti, no Rio de Janeiro. Leonardo empurrou Lucélia do quinto andar do prédio onde o casal morava. O suspeito foi encontrado na casa da mãe. Ele chegou a tentar fugir, mas acabou cercado por policiais. Testemunhas relataram que Leonardo era muito violento e que ouviam brigas constantes dele com Lucélia. No dia do ocorrido, os vizinhos escutaram a mulher pedir ajuda.



