Polícia prende o suspeito de matar a esposa grávida após jogá-la do quinto andar no RJ

Testemunhas relataram que Leonardo era muito violento e que ouviam brigas constantes dele com Lucélia

Cidade Alerta|Do R7

A polícia prendeu o homem suspeito de matar a esposa grávida de 7 meses em São João de Meriti, no Rio de Janeiro. Leonardo empurrou Lucélia do quinto andar do prédio onde o casal morava. O suspeito foi encontrado na casa da mãe. Ele chegou a tentar fugir, mas acabou cercado por policiais. Testemunhas relataram que Leonardo era muito violento e que ouviam brigas constantes dele com Lucélia. No dia do ocorrido, os vizinhos escutaram a mulher pedir ajuda.

