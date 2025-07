Polícia prende suspeito de ter assassinado homem em apartamento no centro de SP

A polícia prendeu o homem que matou Raphael Lagares dentro de um apartamento na República, no centro de São Paulo, há uma semana. Trata-se de Hebert de Melo Pereira, considerado de alta periculosidade, usuário de drogas e que não tem residência fixa. O Cidade Alerta teve acesso a novas imagens que mostram Raphael e Hebert entrando no prédio da vítima.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!