Polícia prende terceiro suspeito de assassinato de policial militar no Capão Redondo, zona sul de SP

A polícia prendeu o terceiro suspeito do assassinato de um policial militar aposentado no Capão Redondo, zona Sul de São Paulo. O rapaz de 29 anos foi localizado em Itapevi graças a uma denúncia anônima. Ele não efetuou os disparos que mataram o agente, mas deu suporte ao atirador. Outros dois suspeitos já haviam sido presos. As autoridades seguem em busca do autor dos disparos, que ainda está foragido.