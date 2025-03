Polícia procura por jovem que atropelou e matou menino de 9 anos enquanto dirigia embriagado

Caio Miguel, de 9 anos, morreu atropelado após descer para brincar com os amigos no estacionamento do condomínio onde mora, na Vila Curuça, zona leste de São Paulo. As crianças estavam brincando, quando um carro em alta velocidade apareceu. Todos correram, mas Caio Miguel ficou assustado e não conseguiu escapar. Ele foi atropelado e morreu no local. O motorista, identificado como Hudson, de 21 anos, abandonou o carro e fugiu. Testemunhas contaram à mãe da vítima que o motorista passou o dia bebendo. Hudson teria perdido o controle ao tentar fazer um cavalinho de pau com o carro de um amigo. Policiais estão nas ruas à procura do suspeito.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!