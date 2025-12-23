Polícia procura suspeitos de executar jovem de 21 anos após final da Copa do Brasil no ABC paulista

A Polícia de São Paulo procura dois homens suspeitos de executar um jovem de 21 anos no ABC paulista. André havia sido convidado por amigos para assistir à final da Copa do Brasil entre Corinthians e Vasco em uma adega, em São Bernardo do Campo. Segundo a família, o jovem não era torcedor de futebol e foi ao local apenas para se divertir. Após o término da partida, enquanto torcedores corintianos se preparavam para comemorar o título, uma motocicleta se aproximou. O piloto parou o veículo e o garupa desceu armado, indo diretamente em direção a André, contra quem efetuou vários disparos.



O jovem foi atingido por três tiros. O socorro foi acionado, mas André não resistiu aos ferimentos. Os suspeitos, que usavam capacetes, fugiram do local na motocicleta. A família afirma não saber o que motivou o ataque e descreve André como um jovem trabalhador e muito querido no bairro. Ele foi velado nesta terça-feira (23), em Santo André.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!