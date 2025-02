Polícia realiza megaoperação em São Paulo para prender o ‘Fantasma do PCC’

A polícia de São Paulo realizou uma megaoperação para prender o “Fantasma do PCC", um criminoso que sempre consegue escapar e nunca é localizado. Os agentes foram nos endereços ligados ao megatraficante e, durante as buscas, eles interceptaram um dos rádios usados pelos criminosos. Foi através dessas conversas que a polícia localizou o que seria o "QG" do PCC. Será que dessa vez o “Fantasma” conseguiu escapar? Confira!



