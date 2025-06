Polícia resgata 13 idosos de clínica clandestina na Grande São Paulo

A polícia recebeu uma denúncia anônima sobre uma clínica clandestina em Suzano, na Grande São Paulo. Os agentes decidiram investigar e, ao chegar no local, vários idosos foram encontrados em situação de abandono. A vigilância sanitária foi acionada, e a clínica foi interditada. O dono do estabelecimento foi preso, e 13 idosos foram resgatados na ação.



