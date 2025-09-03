Policial penal confessa ter assassinado a namorada por não aceitar o término do namoro

O caso envolvendo Priscila Azevedo Mundim e seu namorado Rodrigo Caldas chocou a comunidade ao revelar mais um episódio trágico de feminicídio. Priscila, aos 46 anos, decidiu encerrar o relacionamento de cinco meses devido ao comportamento possessivo do parceiro. O policial penal confessou ter cometido o assassinato após uma discussão que culminou na morte da mulher.

Priscila expressou sentir-se sufocada pelo ciúme excessivo de Rodrigo. Na noite anterior ao crime, eles visitaram a irmã de Priscila, onde já se notava tensão devido à irritação crescente de Rodrigo. Após saírem do local separados e sem sucesso nas tentativas da família em contatar Priscila, as preocupações aumentaram.

No dia seguinte ao anúncio do término por parte de Priscila, os dois foram vistos juntos novamente antes do desfecho fatal no apartamento dele. Rodrigo admitiu ter estrangulado a vítima num acesso incontrolável de raiva após uma brincadeira sobre futebol. A polícia foi acionada e encontrou os dois no chão quando entraram na residência.

O agressor foi levado ao hospital e agora está preso, respondendo pelo crime de feminicídio.

aqui!