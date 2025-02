Por vingança, homem manda matar a ex-companheira duas vezes; vítima conseguiu escapar dos ataques

Carlos, de 59 anos, mandou matar a ex-companheira duas vezes após uma discussão. Na primeira vez, contratou um homem para colocar fogo na casa de Elaine, de 33 anos. As câmeras de segurança flagraram tudo e como o plano não deu certo, dois meses depois, Carlos decidiu contratar novamente o assassino profissional. Nas imagens das câmeras de segurança, Elaine aparece no portão de casa. De repente, o atirador se aproxima em uma moto e dispara várias vezes antes de fugir. Após analisar as imagens, a polícia prendeu Carlos por tentativa de feminicídio. Um galão de gasolina, semelhante ao usado no dia do incêndio, e um celular foram apreendidos na casa dele. Agora, a polícia faz buscas para localizar o executor dos ataques. A mulher sobreviveu às duas tentativas de homicídio e passa bem.