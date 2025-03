Prefeito Ricardo Nunes explica impacto da mudança da GCM para Polícia Municipal

A Guarda Civil Metropolitana de São Paulo agora é Polícia Municipal. Como GCM, os agentes já prenderam mais de 800 foragidos usando a Smart Sampa, a câmera de reconhecimento facial espalhada pela cidade. Traficantes, assassinos e abusadores são reconhecidos nas ruas e levados pelos guardas diretamente para a cadeia. Agora, com as novas atribuições como polícia municipal, como a realização de abordagens, revista pessoal e prisões em flagrante, a expectativa é de que a segurança na cidade aumente ainda mais. O prefeito Ricardo Nunes explica o impacto dessa mudança na prática.



