Presidente de time tradicional de várzea do Mato Grosso é preso por envolvimento com facções

O presidente de um tradicional time de várzea, conhecido como “Vovô Tião”, foi preso durante uma operação policial no Mato Grosso. Reconhecido na região pelo trabalho social e apelidado de “dono da quebrada”, ele era visto como um herói local, mas levava uma vida dupla. Por trás das ações solidárias, estaria envolvido em um esquema criminoso ligado a uma facção. Na mesma operação, o irmão de Tião reagiu à abordagem e acabou morto. Acompanhe na reportagem!



