Primeira vítima a denunciar abuso cometido por ginecologista fala com exclusividade ao Cidade Alerta

A polícia pediu a prisão do médico ginecologista suspeito de abusar das pacientes em um consultório em Alphaville, na Grande São Paulo. Doutor Wagner, de 69 anos, chegou a ser detido, mas foi liberado em audiência de custódia. Agora, a polícia pede a prisão dele porque, após a exibição do caso no Cidade Alerta, 15 vítimas apareceram na delegacia. Uma das vítimas do médico aceitou falar com nossa equipe. Confira!