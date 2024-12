O Cidade Alerta desta sexta (6) cobre, ao vivo, a chegada do primeiro preso no caso Vinicius Gritzbach à delegacia. O empresário e delator do PCC foi assassinado no Aeroporto de Guarulhos (SP), e até agora, não se sabe o motivo exato da morte de Gritzbach. O suspeito não teve a identidade divulgada até o momento.