Professor de jiu-jitsu é assassinado a tiros pelo atual namorado da sua ex

Um professor de jiu-jitsu foi assassinado a tiros por causa de ciúmes em Vila Velha, no Espírito Santo. Imagens de um circuito de monitoramento mostram Stanley, de 48 anos, sendo morto pelas costas. O crime foi cometido por Rhaylan Moraes, atual namorado da ex-companheira de Stanley, Nicole Aparecida. Em depoimento, ela disse que, mesmo após o fim do relacionamento, o ex continuava indo atrás dela. Segundo a polícia, os dois tramaram a morte de Stanley. Rhaylan e Nicole foram presos.



