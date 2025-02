Professor é sequestrado e mantido refém por 14 horas; vítima estava chegando no trabalho

Um professor foi surpreendido no momento que chegava em uma escola para dar aula, em Itaquaquecetuba, na região metropolitana de São Paulo. A poucos metros da escola, o farol fechou e o professor parou o carro, nesta hora, seis jovens abordaram o professor, roubaram o carro e o levaram para uma região de mata, isso era por volta das 20h. O professor foi mantido refém por 14 horas na mata. Às 10 horas da manhã, os criminosos levaram o professor para um cativeiro e diversas transações via pix foram feitas, até o banco bloquear as operações suspeitas. O serviço de inteligência da Guarda Civil levantou qual era o destino das transações e a vítima estava no endereço ao lado. Três suspeitos foram presos e outros três estão foragidos.