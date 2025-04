Professora de 78 anos que denunciou criminosos é encontrada morta em casa no interior de SP

A professora Lourdes, de 78 anos, foi encontrada morta nos fundos da própria casa em Jacupiranga, no interior de São Paulo. Ela agendou um horário com um jardineiro e, quando o prestador de serviço chegou para trabalhar, ela não apareceu. Ele achou estranho e, momentos depois, procurando por Lourdes, a encontrou caída no chão. O jardineiro chamou a polícia, que constatou a morte da professora. Segundo vizinhos, essa é a segunda vez que invadem a casa dela. Na primeira vez, Lourdes investigou o crime por conta própria, descobriu os criminosos e os denunciou à polícia. Agora, os investigadores tentam descobrir se ela foi assassinada como forma de vingança.



