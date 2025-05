Protesto e fogo na favela do Moinho paralisa trens em São Paulo

Um incêndio foi registrado na linha do trem na favela do Moinho, no centro de São Paulo, nesta quarta-feira (14). Policiais já estão se preparando para intervir. Os trens foram paralisados devido às chamas na via e à presença de barricadas. As autoridades têm como objetivo desocupar a área, considerada estratégica por seu uso pelo crime organizado. Alguns moradores resistem à desocupação, resultando em um confronto que já dura três dias.



