Quadrilha invade mansão do vice-diretor de concessionária de rodovia de São Paulo

A polícia está atrás dos criminosos que invadiram a mansão do vice-diretor de uma concessionária de rodovia de São Paulo. Câmeras registraram o momento da fuga da quadrilha. Os criminosos estavam encapuzados e fortemente armados, inclusive com fuzil. O carro que aparece na imagem pertencia à vítima. Tudo aconteceu durante a madrugada, no Morumbi, bairro nobre de São Paulo. Pelo menos seis suspeitos participaram do crime.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!