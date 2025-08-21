Quadrilha suspeita de assaltar banco no Mato Grosso é formada por comerciantes locais endividados

Um assalto a banco em Brasnorte, no Mato Grosso, terminou com toda a quadrilha presa em apenas dois dias. Criminosos armados invadiram a agência, fizeram funcionários reféns e levaram quase R$ 500 mil. A investigação da Polícia Civil revelou que os responsáveis não eram integrantes do chamado “novo cangaço”, mas sim comerciantes locais endividados. O líder do grupo foi identificado como Valdemar do Nascimento Alves, conhecido como Babá, dono de uma marmoraria.



