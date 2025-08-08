Quatro amigos viajam para cobrar dívida de R$ 1 milhão e desaparecem no Paraná

Quatro amigos saíram de São Paulo para cobrar uma dívida de R$ 1 milhão no Paraná e desapareceram. Robishley, Rafael, Diego e Alencar estão incomunicáveis desde terça (5). Na segunda (4), eles teriam encontrado o homem que seria o devedor em um pesqueiro. A dívida seria ligada à compra de uma propriedade rural. A Polícia Civil de Umuarama vai intensificar as buscas pelos quatro homens. A investigação acredita que Alencar contratou os amigos para fazer a cobrança de um homem que comprou a propriedade e não pagou. O Cidade Alerta traz imagens exclusivas.



