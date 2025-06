Queda de balão em SC: piloto diz que incêndio teria começado no piso do cesto

O acidente com um balão em Praia Grande, Santa Catarina, resultou na morte de oito pessoas. Ao menos cinco feridos foram atendidos em hospital da região. Segundo a polícia, o piloto disse em depoimento que o incêndio teria começado no piso do cesto do balão, onde teria um botijão de gás. Ainda, de acordo com o piloto, o extintor de incêndio não funcionou.



