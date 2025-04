Ramón Díaz é demitido do Corinthians após série de maus resultados

Ramón Díaz não é mais o técnico do Corinthians. Ele foi contratado com a missão de melhorar o desempenho da equipe no Campeonato Brasileiro e conquistou o Campeonato Paulista. No entanto, os resultados recentes foram insatisfatórios. A última partida transmitida pela RECORD foi contra o Fluminense, que venceu na casa do Timão. Até o momento, Dorival Jr. é um dos nomes cotados para assumir o cargo.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!