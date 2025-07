Reviravolta: funcionário de confiança mandou matar o empresário da BMW amarela

A polícia descobriu o mandante do assassinato de Wallace Borges Lovato, o empresário da BMW amarela que foi executado na saída da empresa. Foi um funcionário da empresa dele, considerado o seu braço direito, que encomendou a morte de Wallace. Bruno Valadares de Almeida, de 39 anos, está preso. Ele chegou a chorar durante o velório do amigo. Segundo as investigações, o crime aconteceu no momento que Wallace descobriu alguns desvios de dinheiro praticado por Bruno dentro da empresa. A polícia, agora, caça o último envolvido no crime para fechar o caso.



