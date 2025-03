Reviravolta: homem é preso pela morte da ex-esposa anos depois do crime

Alexsandra e Wilson ficaram juntos por 11 anos, tiveram um filho juntos, mas o casamento chegou ao fim. Pouco tempo depois da separação, em 2021, Alexsandra foi encontrada morta. Tudo indicava que a mulher de 38 anos havia tirado a própria vida. Só que uma seringa encontrada no braço direito dela intrigou a perícia, já que ela era destra. Novas imagens flagraram Wilson entrando e saindo da casa com sacolas diferentes. A família também relata que Alexsandra era agredida por Wilson enquanto era casada. Agora, anos depois, uma reviravolta: Wilson acaba de ser preso pelo crime.



