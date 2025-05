Reviravolta: marido e sogra são presos por suposto envolvimento na morte de professora de pilates

O caso da professora de pilates encontrada morta em casa teve uma reviravolta. Na tarde desta terça (6), o marido e a sogra de Larissa foram presos por envolvimento na morte. O caso está sendo investigado como homicídio após o exame toxicológico indicar envenenamento. O Cidade Alerta teve acesso com exclusividade ao inquérito e aos depoimentos do caso. Os amigos e a própria sogra confirmam que Luís Antônio tinha um caso extraconjugal, descoberto semanas antes da morte de Larissa. Foi a própria professora que descobriu ao encontrar objetos no carro dele que indicavam a traição. Para a polícia, Luís Antônio relatou que chegou em casa e já a encontrou morta A polícia apreendeu dispositivos eletrônicos para análise e ouviu relatos de um forte cheiro de produtos de limpeza no local.



