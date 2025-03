Revoltado, pai de Vitória desabafa: ‘Tenho certeza que foi um conhecido’

Nesta quinta (6), acontece o enterro da jovem Vitória Regina de Souza, encontrada morta com sinais de violência em uma região de mata de Cajamar, na Grande São Paulo. Revoltado, o pai da garota conversou com a imprensa e disse: “Tenho certeza que foi um conhecido”. Ele acredita não ser coincidência o crime ocorrer no dia em que o seu carro quebrou e justamente no horário que Vitória saía do trabalho. O pai rebate as acusações de que a jovem foi obrigada pelos pais a trabalhar e revela a última coisa que Vitória lhe disse.



