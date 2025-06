RH do PCC: mulheres são presas suspeitas de aliciar menores para entrar na facção

Onze mulheres foram presas no Piauí durante operação contra o RH do PCC. Elas são todas integrantes da facção criminosa e eram as responsáveis pelo aliciamento de menores para ingressarem na facção. Os adolescentes eram iludidos através das redes sociais das suspeitas, que postavam uma vida de luxo, influenciando os jovens.



