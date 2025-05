Rota caipira do tráfico: Comando Vermelho recruta policiais para matar rivais do PCC

Pouco tempo após a quebra da aliança relâmpago entre PCC e Comando Vermelho, tem início a guerra entre as facções para obter a maior rota de tráfico do país: a rota caipira. Os criminosos estão recrutando pessoas de dentro da segurança pública para ganhar a disputa. Um policial militar e um guarda civil foram presos por se aliarem ao Comando Vermelho para matar integrantes do PCC na região de Araras, no interior de São Paulo. Imagens registraram uma das execuções: um integrante do PCC conhecido como "R6". Os agentes públicos recebiam dinheiro para matar os rivais do Comando Vermelho e proteger o tráfico de drogas na região.



