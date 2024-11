Saiba como será o debate entre Guilherme Boulos e Ricardo Nunes neste sábado (19) na RECORD

A RECORD e o Estadão promovem, às 21h, em São Paulo, o debate entre os candidatos à Prefeitura da maior cidade do país. Os dois veículos de comunicação, que são referência em jornalismo de credibilidade, trazem ao eleitor mais informação na hora de votar. O debate terá três blocos. Nos dois primeiros, haverá um confronto direto entre os candidatos Ricardo Nunes e Guilherme Boulos, com perguntas formuladas pelos próprios candidatos. Quatro jornalistas também farão questionamentos aos dois. No último e terceiro bloco, os candidatos farão suas considerações finais.